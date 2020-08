Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Kinder auf Fahrrad kollidieren mit Pkw und werden leicht verletzt

Zeugen gesucht!

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend kam es gegen 18:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Rauenberger Straße, bei dem zwei fahrradfahrende Kinder mit einem Pkw kollidiert sind und leicht verletzt wurden. Den ersten Erkenntnissen nach wollten zwei 9 und 14 Jahre alten Kinder zusammen auf einem Fahrrad die Rauenberger Straße im Bereich einer Kurve überqueren und übersahen hierbei das herannahende Fahrzeug einer 38-jährigen Frau. Als diese die beiden Kinder nach der Kurve bemerkte, bremste sie und wich den Kindern aus, konnte aber einen leichten Zusammenstoß mit dem Fahrrad nicht mehr verhindern. Die beiden Kinder kamen zu Fall und zogen sich eine Schürfwunde und eine Prellung zu. Sie wurden vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht und behandelt. Fahrradhelme trugen die beiden Kinder nicht. Am Pkw entstanden Kratzer an der Stoßstange.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06222/5709-0 mit dem Polizeirevier Wiesloch in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell