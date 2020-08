Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Drei Stuten auf Pferdekoppel verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag; 13.08.2020 auf Freitag, 14.08.2020 wurden auf einem Pferdehof in Wiesloch drei Stuten verletzt. Ein unbekannter Täter drang in eine Außenkoppel des Hofs im Bögnerweg ein und fügte drei Stuten mittels eines nicht näher bekannten Tatwerkzeugs Verletzungen an den Läufen zu.

Im Zusammenhang mit der Tat in Wiesloch war eine männliche Person aufgefallen, die sich in auffälliger Weise über Gegebenheiten des Hofs sowie angebrachter Überwachungskameras erkundigte.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 50 Jahre alt - 185 bis 190 cm groß - Bauchansatz - Dunkelbraune Haare, vorne etwas kürzer geschnitten als hinten - Gebräuntes Gesicht, gebräunte Haut, ins Rötliche gehend - Sprach Deutsch ohne erkennbaren Dialekt - Trug ein strahlend weißes T-Shirt und knielange kurze Hosen - Die Person hatte ein Fahrrad bei sich

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zu der sich auffällig verhaltenden Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Die weiteren intensiven Ermittlungsmaßnahmen der Ermittlungsgruppe "Koppel" beim Polizeipräsidium Mannheim dauern an.

