Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl eines behindertengerechten Autos

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld / Buschkamp - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 13.08.2020, ist ein roter Suzuki Swift in Buschkamp von einem Behindertenparkplatz gestohlen worden.

Ein 62-jähriger Anwohner wurde von einem Nachbarn am Donnerstagmorgen, gegen 10:00 Uhr, angesprochen, dass sein Suzuki Swift nicht mehr auf dem markierten Parkplatz am Nordkampweg stand. Der 62-Jährige hatte das Auto zuletzt am Mittwochabend, gegen 22:00 Uhr gesehen und erstatte Anzeige bei der Polizei.

Dabei schilderte er eine Besonderheit zu dem gestohlenen Suzuki. Der Pkw verfügte über einen behindertengerechten Umbau für seinen schwerbehinderten Sohn und wurde nur durch den Vater gefahren. Nach den ersten Ermittlungen könnte der Wagen mit einem gestohlenen Ersatzschlüssel gestartet worden sein. Der Autoschlüssel befand sich nicht mehr am Ablageort in dem Wohnhaus.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell