Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unberechtigt Bargeld aus Ausgabeschacht eines Geldautomaten entnommen

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Am 29. November 2019 entnahm die auf dem Foto abgebildete Person aus dem Ausgabeschacht eines Geldautomaten in einer Sparkassenfiliale am Europaplatz unberechtigt Bargeld. Foto des Tatverdächtigen finden Sie im Fahdungsportal NRW:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/recklinghausen-unterschlagung

Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell