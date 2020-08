Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: 20-jähriger Rollerfahrer versucht vor Polizeikontrolle zu flüchten

Mannheim-Herzogenried (ots)

Am frühen Dienstagmorgen versuchte sich ein 20-Jähriger im Stadtteil Herzogenried durch Flucht einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der junge Mann fiel einer Polizeistreife auf, als er von der Zeppelinstraße über die Waldhofstraße in die Heinrich-Zille-Straße einfuhr. Der Fahrer und sein Sozius trugen keinen Schutzhelm. Dem Fahrer wurde durch Leuchtschrift, Blaulicht und Martinshorn ein Anhaltesignal gegeben. Doch statt zu halten, gab der 20-jährige Gas und versuchte, über Gehwege, Radwege und Grünflächen, vor einer Kontrolle zu flüchten. Die Beamten mussten die Verfolgung jedoch zunächst aufgrund von Sperrpfosten an Rad- und Fußwegen abbrechen. Der Rolle konnte jedoch wenig später in der Nähe aufgefunden und der 20-Jährige in der Käthe-Kollwitz-Straße festgenommen werden. Eine Alkoholüberprüfung verlief ohne Befund.

Weshalb der junge Mann vor den Beamten flüchten wollte, ist derzeit nicht bekanant. Die Ermittlungen gegen ihn, u.a. wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen dauern an.

