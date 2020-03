Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Trunkenheitsfahrten und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 15. März 2020 hatte die Polizei Norderstedt zwei Trunkenheiten im Verkehr und ein Fahren ohne Fahrerlaubnis zu verzeichnen.

Bereits um 01:26 Uhr stellten Beamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Mercedes-Benz mit britischem Kennzeichen auf der Ohechaussee eine mögliche Beeinträchtigung des 31jährigen Fahrzeugführers fest. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest erzielte der Engländer einen Wert von 1,32 Promille. Die Polizei nahm ihn daher zu einer Blutprobenentnahme auf das Norderstedter Revier mit.

Zeitgleich kontrollierte eine andere Streife in der Poppenbütteler Straße einen Toyota mit russischem Kennzeichen. Die Kontrolle ergab, dass der 38jährige Fahrer des PKW nicht über eine in Deutschland gültige Fahrerlaubnis verfügt. Der Fahrzeugführer mit Wohnsitz in Norderstedt durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Gegen 23:50 Uhr beobachtete eine Streife einen VW Golf auf der Ulzburger Straße. Der Fahrer würgte seinen PKW vor den Augen der Beamten ab. Danach fuhr er ruckartig und in Schlangenlinien mit ständig variierenden Geschwindigkeiten vor dem Streifenwagen her. Die Polizisten hielten den Wagen daraufhin an und kontrollierten den Fahrzeugführer. Schon beim Herantreten an das Fahrzeug nahmen sie Alkoholgeruch wahr. Der 43jährige Norderstedter erzielte bei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von 1,50 Promille. Auch er musste der Polizei zu einer Blutprobenentnahme auf das Revier folgen.

Gegen alle drei Fahrzeugführer ermittelt nunmehr die Polizeistation Norderstedt-Mitte.

