Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht!

Neulußheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mindestens sechs zerkratzte Autos und mehrere tausend Euro Sachschaden beschäftigten derzeit die Ermittler des Polizeipostens Neulußheim. Ein unbekannter Täter zerkratzte demnach am vergangenen Wochenende mit einem spitzen Gegenstand geparkte Pkw in der Rhein- und Wingertstraße. Die Kratzer sind teilweise bis zu zwei Meter lang und decken dabei die komplette Fahrzeugseite ab. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Unbekannte im Zeitraum von Freitagabend, 21 Uhr, bis Samstagmorgen ,7 Uhr, zur Tat schritt. Zeugen die verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf einen möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich unter 06205 31129 an die Beamten zu wenden. Besitzer beschädigter Fahrzeug werden außerdem gebeten Kontakt mit den Ermittlern aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell