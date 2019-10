Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Viersen (ots)

Am Sonntag gegen 03.30 Uhr vernahmen Wohnungsinhaber einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Grevenbroicher Straße in Viersen laute Geräusche vor dem Haus. Vormittags stellten sie dann fest, dass bislang unbekannte Täter versucht haben, sowohl die Haustüre als auch die Kellertüre aufzuhebeln. Beide Türen hielten den Hebelversuchen stand, so dass nicht ins Haus gelangt wurde. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (1278)

