Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in der Wasserstraße

Wetter (ots)

Am Samstag, den 14.03.2020 gegen 23:15 Uhr befuhren ein 19-jähriger Citroenfahrer und ein 19-jähriger Fiatfahrer hintereinander die Wasserstraße in Richtung Ruhrstraße. In Höhe eines Getränkemarktes beabsichtigte der Fahrer des Citroen auf den Parkplatz des Marktes nach links abzubiegen. Zeitgleich setzte der hinterherfahrende Fiatfahrer zum Überholen des Citroen an und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge während des Überholvorgangs. Eine 15-jährige Beifahrerin aus dem Fiat wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschden in Höhe von zirka 7000 Euro.

