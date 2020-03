Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person im Wodantal

Hattingen (ots)

Am Freitag, den 13.03.2020 gegen 15:52 Uhr befuhr ein 25-jähriger Velberter mit seinem Pkw Seat die Straße Wodantal in Richtung Velbert. In Höhe der Unfallstelle geriet sein Fahrzeug außer Kontrolle, geriet zunächst in den Gegenverkehr querte erneut die Fahrbahn und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer verletzte sich bei diesem Verkehrsunfall leicht. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell