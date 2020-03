Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Kradunfall in der Kettelbachstraße

Breckerfeld (ots)

Am Samstag, den 14.03.2020 gegen 16:20 Uhr befuhr ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Wetter an der Ruhr die Kettelbachstraße von Breckerfeld in Richtung Hagen. In Höhe der Unfallstelle verlor er die Kontrolle über sein Krad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in ein angrenzendes Feld. Bei diesem Sturz zog sich der Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. An seienm Krad entstand ein ungefährer Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

