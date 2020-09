Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, Farbschmiererei, Pkw-Brand, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntag wurde festgestellt, dass in ein Wohnhaus in der Wilhelm-Merz-Straße eingebrochen wurde. Der Täter war durch die aufgehebelte Terrassentüre in das Haus gelangt, hatte Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Westhausen: Von Fahrbahn abgekommen

Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 16-jähriger Krad-Lenker am Sonntag auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Westerhofen und Westhausen im Ausgang einer leichten Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. An seinem Krad entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Abtsgmünd: Einbruchsversuch

Ein Einbrecher versuchte am Sonntag zwischen 11 Uhr und 12 Uhr vergeblich in eine Wohnung in der Mozartstraße einzudringen. Er hinterließ an der Terrassentüre, die den Hebelversuchen standhielt, rund 500 Euro Schaden. Im dortigen Bereich fiel ein weißer Kleinbus auf, der im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnte. Weitere Hinweise auf diesen oder den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Fahrzeugbrand

Am Sonntagabend geriet gegen 22.45 Uhr ein Pkw Toyota in Brand, der in der Kernerstraße abgestellt war. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden von 3000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen.

Bopfingen: Radfahrer kontra Pkw

Ein 16-jähriger Radfahrer, der am Sonntag gegen 18 Uhr die abschüssige Gasse vom Bahnhof in Richtung Burgstallweg befuhr, kollidierte mit einem von rechts heranfahrenden 18-jährigen VW-Lenker. Dabei stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro beziffert.

Bopfingen: 38-Jähriger ertappt

Am Sonntagvormittag beobachtete eine Zeugin einen Mann, der die Betonwand der Bahnunterführung beim Bahnhof mit Farbe besprühte und verständigte die Polizei. Der 38-jährige Tatverdächtige konnte letztlich im Stadtgebiet angetroffen werden. Ihn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl aus Pkw

Am Sonntag schlug ein Unbekannter zwischen 11 Uhr und 18 Uhr an einem Pkw Renault in der Mörikestraße die rechte vordere Seitenscheibe ein. Anschließend entwendete er aus der Mittelkonsole einen kleiner Münzgeldbetrag. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall zwischen zwei Radfahrern

Zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Radfahrern kam es am Sonntag gegen 17.45 Uhr. Eine Radfahrerin war auf der Gutenbergstraße auf eine vorausfahrende 59-jährige Radfahrerin aufgefahren. Die Unfallverursacherin stürzte, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Gschwend: Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit fuhr ein 39-jähriger VW-Lenker am Sonntag gegen 17.40 Uhr auf der Frickenhofer Straße auf einen verkehrsbedingt haltenden 33-jährigen VW-Lenker auf. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell