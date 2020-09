Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigungen, Dieb mit Fahrrad geflüchtet & Angriff auf Polizeibeamte

Waiblingen-Hegnach: Autos zerkratzt

Bisher unbekannte Täter zerkratzten zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag mindestens fünf Autos, die in der Hainbuchenstraße geparkt waren. Weitere Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 82149 beim Polizeiposten Hohenacker zu melden.

Winnenden: Dieb mit Fahrrad geflüchtet

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete am Samstag gegen 12:30 Uhr von einem Kleiderständer eines Modegeschäftes in der Schloßstraße mehrere Kleidungsstücke und flüchtete anschließend mit seinem Fahrrad. Der Mann soll ca. 40 Jahre alt und 170 cm groß sein und eine normale Statur haben. Laut Zeugenaussagen hatte er einen Oberlippenbart und war tätowiert an beiden Schienbeinen. Er war mit einem schwarzen Mountainbike mit extrem dicken Reifen unterwegs, an diesem befand sich ein grüner Kinderanhänger. Zeugenhinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 74 Jahre alte Fahrerin eines Pedelec erlitt bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag, gegen 18 Uhr schwere Verletzungen. Die Seniorin querte die Freibergstraße an der Kreuzung mit einem Feldweg und kollidierte hierbei mit einem von links kommenden 53-jährigen Renault-Fahrer. Die Fahrradfahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Rudersberg: Heckscheibe beschädigt

Am Samstag im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr wurde die Heckscheibe eines in der Backnanger Straße geparkten Daimler beschädigt. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Außenspiegel die Heckscheibe gestreift und hierbei beschädigt hat. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Backnang: Auto beschädigt

Bisher unbekannte Vandalen rissen zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 8 Uhr den Scheibenwischer eines Ford ab und zerkratzten diesen im Bereich der Fahrertüre. Das Auto war zum Tatzeitpunkt in der Straße Etzwiesenberg abgestellt. Weitere Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Sulzbach an der Murr: Radfahrer gestürzt

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:15 Uhr war ein 59-jähriger Radfahrer auf der Grimmstraße in Richtung Murrhardt unterwegs. Hierbei stürzte er und verletzte sich schwer. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er gab gegenüber den Beamten an, dass er von zwei anderen Radfahrern überholt worden sei. Dabei sei es zum Kontakt gekommen, weshalb er letztlich gestürzt sei. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise zu den bislang unbekannten Radfahrern unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Fellbach: Radfahrer verletzt sich schwer

Ein 25-jähriger Radfahrer war am Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr auf dem Barbarossaweg unterwegs. Anschließend befuhr er einen dortigen Fußweg. Hierbei verlor er in Folge seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrrad und kam zu weit nach links. Dort streifte er mit seinem Arm eine etwa metergroße Laterne und verletzte sich dabei schwer.

Schorndorf: Hund rennt auf Fahrbahn

Ein entlaufener Hund rannte am Sonntagnacht gegen 22:30 Uhr an der Anschlussstelle Schorndorf-West auf die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Ein 45-jähriger Skoda-Fahrer leitete eine Vollbremsung ein um einen Zusammenstoß mit dem Hund zu verhindern. Ein dahinterfahrender 41-jähriger VW-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Skoda-Fahrer. Der Hund wurde durch den VW ebenfalls erfasst. Der 45-Jährige verletzte sich leicht, der Hund wurde verletzt in eine nahe gelegene Tierklinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 10 000 Euro.

Alfdorf: Unfall im Begegnungsverkehr

Eine 19-jährige Peugeot-Fahrerin war am Sonntagnachmittag gegen 14:00 Uhr auf der K1889 in Richtung Leinecksmühle unterwegs. Dabei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden 51-jährigen Audi-Fahrer. Der 51-Jährige und seine 56-jährige Beifahrerin wurden dadurch leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 20 000 Euro.

Plüderhausen: Mountainbiker schwer verletzt

Ein 33-Jähriger Mountainbiker befuhr am Sonntagmorgen gegen 11:00 Uhr eine Trailstrecke zwischen Schorndorf und Plüderhausen. Durch einen Fahrfehler stürzte der 33-Jährige und verletzte sich dabei schwer.

Winterbach: Pkw contra Radfahrer

Ein 52-jähriger Ford-Fahrer war am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf der Bachstraße unterwegs. An einem Kreisverkehr übersah er einen im Kreisverkehr fahrenden 80-jährigen Pedelecfahrer. Es kam zum Unfall zwischen dem 52-Jährigen und dem 80-Jährigen. Dabei wurde der Pedelec-Fahrer schwer verletzt.

Schorndorf: Angriff auf Polizeibeamte - Streifenwagen beschädigt

Am frühen Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr kam es vor einer Gaststätte in der Neuen Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten flüchtete eine größere Personengruppe in Richtung des Bahnhofs. In der Nähe eines Gebäudekomplexes wurden mehrere Schläger festgestellt, die auf eine am Boden liegende Person einschlugen. Beim Erblicken der Ordnungshüter flüchteten die Schläger. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger wurde von den Beamten eingeholt. Als dieser festgenommen werden sollte, kamen zwei weitere Tatverdächtige hinzu und griffen die Beamten an. Der 35-Jährige und der 24-Jährige konnten ebenso wie der 19-Jährige durch die Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden. Zwei der eingesetzten Polizisten wurden hierbei leicht verletzt. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde ein abgestellter Streifenwagen mit einer Nissenleuchte beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zur genauen Klärung der Vorfälle sucht das Polizeirevier Schorndorf Zeugen. Insbesondere ein Passant, der sich als Militärpolizist ausgegeben und die Beamten im Einsatz unterstützt hat, wird hier dringend als Zeuge gesucht. Er sowie weitere Personen, welche in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden.

