Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Film-Premiere zum Schuljahresbeginn - "Das kleine Zebra" als Film - Einladung an Medienvertreter

Bild-Infos

Download

Aalen (ots)

Film-Premiere zum Schuljahresbeginn - "Das kleine Zebra" als Film

In Zeiten von Corona muss man erfinderisch sein. Dass auch die Polizei kreativ sein kann, beweist der am Dienstag, den 15. September 2020, zum ersten Mal offiziell gezeigte Film. Da es nicht sicher ist, wie das kleine Zebra in der Corona-Phase die Schulen und Kitas besuchen kann, gibt es jetzt eine Video-Staffel für die Social Media-Kanäle der Polizei Baden-Württemberg, in der Zebra und Polizist, wie gewohnt auch humorvoll, erklären, wie man sich im Straßenverkehr verhalten soll. Bei der Premiere wird das auf mehrere Folgen angelegte Gesamtwerk vorgestellt. Mit dabei sind Schauspielerin, Polizisten, die Kinder, das Filmteam und verschiedene Partner der Aktion GIB ACHT IM VERKEHR.

Finanziert wurde das Projekt von der Unfallkasse Baden-Württemberg und dem Innenministerium Baden-Württemberg.

Zu der Premiere möchten wir alle Medienvertreter herzlich in den Kinopark Aalen, Eduard-Pfeiffer-Straße 7-13, 73430 Aalen einladen. Beginn der Filmvorstellung ist um 14:00 Uhr.

Eine Anmeldung an der Veranstaltung ist bis Montag, 14.09.2020, 18:00 Uhr an aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell