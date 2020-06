Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Bikes gestohlen

53909 Zülpich (ots)

Einen Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich verursachten Diebe bei einem Einbruch am frühen Montagmorgen (2.30 Uhr) in einem Fahrradgeschäft an der Münsterstraße. Der oder die Diebe warfen mit einem Kanaldeckel die Schaufensterscheibe des Geschäftes ein. Aus dem Innenraum nahmen sie nach bisherigen Erkenntnissen zwischen fünf und sieben E-Bikes mit.

