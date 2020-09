Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Einbruch in Deponiegelände; Pkw durchwühlt; Brand in Gaststätte; Körperverletzung; Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Reutlingen (ots)

Kollision nach Vorfahrtsmissachtung

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L 378. Kurz nach 17.30 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit einem Ford Focus die Straße Am Mühlwehr in Richtung L 378. An der Kreuzung mit der Landesstraße missachtete der Fahrer die Vorfahrt einer Mercedes C-Klasse, deren 22 Jahre alter Lenker in Richtung Oferdingen unterwegs war. Die anschließende Kollision war so heftig, dass beide Pkw in der Folge nicht mehr fahrtauglich waren und abgeschleppt werden mussten. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 12.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Reutlingen (RT): Einbruch in Deponiegelände

Ein Einbrecher hat sich am Wochenende auf dem Gelände einer Deponie und einem angrenzenden Lagerplatz zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, stieg der Unbekannte über einen Zaun auf das Deponiegelände in der Alteburgstraße. Dort brach er einen umgebauten Container, der als Wiegehaus dient, auf. Anschließend begab er sich auf einen angrenzenden Lagerplatz einer Firma, wo er einen weiteren Container aufhebelte. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine konkreten Angaben vor. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 300 Euro. (ms)

Münsingen (RT): Schwer verletzter Radfahrer

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein gestürzter Radfahrer am Sonntagabend in eine Klinik geflogen werden. Der 52-Jährige befuhr mit seinem Trekkingrad gegen 18 Uhr die Panzerringstraße von Gruorn kommend in Richtung Parkplatz Zainingen. Von der stark abschüssigen Straße aus wollte der Mann nach rechts in Richtung Feldstetten abbiegen. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte der Radler zu Boden und zog sich eine schwere Beinverletzung zu. (ms)

Gomadingen (RT): Gestürzte Radlerin mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Eine Radfahrerin hat bei einem Sturz von ihrem Mountainbike am Sonntagmittag so schwere Kopfverletzungen erlitten, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die 58-Jährige war kurz vor 13 Uhr auf einem Schotterweg im Gewann Steinbruchhau unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers stürzte sie zu Boden. Die Frau hatte keinen Fahrradhelm getragen. (ms)

Bad Urach (RT): Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Schwere Verletzungen hat sich ein 23-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Montag auf der B28 zugezogen. Der junge Mann befuhr gegen 0.15 Uhr mit seinem Audi A3 die Ulmer Steige aus Bad Urach kommend in Fahrtrichtung Römerstein-Böhringen. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Sein Wagen kollidierte zunächst mit einem Steinbrunnen, überschlug sich anschließend an der angrenzenden steilen Böschung, wurde wieder auf die Fahrbahn abgewiesen und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 23-Jährige, der den derzeitigen Erkenntnissen zufolge nicht vorschriftsgemäß angegurtet war, wurde aus dem Fahrzeug in den Grünstreifen geschleudert. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Audi, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10.000 Euro entstanden war, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Am Steinbrunnen entstand Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Verschiedene Abteilungen der Feuerwehr waren mit acht Fahrzeugen und 42 Feuerwehrleuten im Einsatz. Die B28 war während der Unfallaufnahme und der anschließenden Räumung der Fahrbahn durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei und eines Abschleppunternehmens für drei Stunden voll gesperrt. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (sm)

Reichenbach a.d.F. (ES): Geld aus Pkw gestohlen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem in der Hannestobelstraße geparkten Auto zu schaffen gemacht hat. Zwischen 19 Uhr und elf Uhr öffnete der Dieb den vermutlich unverschlossenen Wagen und durchwühlte den Innenraum nach Stehlenswertem. Aus der in der Mittelkonsole liegenden Geldbörse ließ er Bargeld und Bankkarten mitgehen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Kirchheim (ES): Brand in Gaststätte

Zu einem Brand in einer Gaststätte in der Plochinger Straße sind am Montagmorgen Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Eine Polizeistreife nahm kurz nach sieben Uhr eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude wahr. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts der Barbereich der Gaststätte in Brand. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten ausgerückt war, konnte das Feuer rasch löschen und ein Übergreifen des Brandes auf die über der Gaststätte liegenden Wohnungen verhindern. Alle Bewohner des Gebäudes, die gleich zu Beginn des Einsatzes evakuiert worden waren, blieben unverletzt und konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit drei Fahrzeugen und sechs Rettungskräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 bis 40.000 Euro geschätzt. Während des Einsatzes musste ein Teilabschnitt der Alleenstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. Das Polizeirevier Kirchheim hat gemeinsam mit Kriminaltechnikern die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sm)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagmittag im Siebenmühlental ereignet. Ein 83-Jähriger befuhr kurz nach zwölf Uhr mit seinem Skoda die K 1227 von Steinenbronn herkommend in Richtung Musberg. Trotz Gegenverkehrs wollte der Pkw-Lenker zu einem Wanderparkplatz nach links abbiegen. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte nur durch ein Ausweichmanöver in den Grünstreifen einen Zusammenstoß verhindern. Einem ihm nachfolgenden Krad-Lenker gelang es ebenso, durch ein Ausweichmanöver in die Zufahrt zu dem Wanderparkplatz einen Unfall zu vermeiden. Einem weiteren, 42 Jahre altem Biker gelang es nicht mehr rechtzeitig abzubremsen und auszuweichen. Er prallte mit seiner Honda in die rechte Seite des Skoda und wurde im Anschluss von seiner Maschine abgeworfen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort musste er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden vorsorglich vom Rettungsdienst ebenfalls in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 23.000 Euro geschätzt. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme bis kurz vor 15 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen des Verkehrsunfalls. (ms)

Tübingen (TÜ): Zeugen zu Schlägerei gesucht

Nachträglich ist bei der Polizei eine Schlägerei angezeigt worden, bei der bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag ein junger Mann in der Tübinger Innenstadt erheblich im Gesicht verletzt worden ist. Der 21-Jährige befand sich zusammen mit einem Freund gegen zwei Uhr in der Neckargasse. Auf dem nächtlichen Heimweg kam ihnen eine etwa zehnköpfige Gruppe entgegen. Aus dieser heraus soll sein 20 Jahre alter Begleiter angepöbelt worden sein. Als ihm der 21-Jährige zu Hilfe kam, wurde er von mehreren bislang unbekannten Tätern mit Fäusten ins Gesicht geschlagen. Anschließend rannten die Schläger davon. Ein bislang unbekannter Mann kam dem Verletzten zu Hilfe. Am Sonntagnachmittag musste der 21-Jährige ein Krankenhaus aufsuchen. Im Anschluss erstattete er Anzeige bei der Polizei. Von den Tätern liegt keine konkrete Beschreibung vor. Das Polizeirevier Tübingen sucht unter Telefon 07071/972-8660 nach Zeugen zu der Auseinandersetzung. Insbesondere wird der Mann, der dem Verletzten half, gebeten, sich zu melden. (ms)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Vor der Polizei davongefahren

Eine ganze Reihe an Anzeigen erwartet einen Jugendlichen, nachdem er am Sonntagabend vor einer Polizeistreife davongefahren ist. Den Beamten fiel kurz vor 19.30 Uhr ein VW Polo auf, dessen Fahrer trotz Verbots und mit überhöhter Geschwindigkeit von der Meßstetter Straße in den Neuer Weg abgebogen war. Als sie ihn kontrollieren wollten, ignorierte der Fahrer die Anhaltezeichen und beschleunigte sein Fahrzeug auf über 100 km/h in der Ortschaft. Der Polo-Lenker fuhr im Anschluss über die Straße Unter dem Malesfelsen, die Berliner Straße auf die B 463 weiter. Auf der Bundesstraße überholte er trotz Gegenverkehrs mehrmals bis er von der Polizeistreife angehalten werden konnte. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass sich in dem VW fünf junge Personen im Alter von 15 bis 25 Jahren befanden. Bei dem 17 Jahre alten Fahrer wurden Anzeichen von Drogeneinfluss festgestellt. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, bei der er Widerstand leistete. Zudem stellte sich heraus, dass an dem Polo falsche Kennzeichen angebracht waren und der Jugendliche keinen Führerschein besitzt. (ms)

Meßstetten (ZAK): Von Fahrbahn abgekommen

Schwere Verletzungen hat ein 71-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag erlitten. Der Mann war gegen 11.10 Uhr auf der L 196 von Heinstetten herkommend in Richtung Schwenningen unterwegs und kam aus unbekannter Ursache mit seiner Kawasaki von der Fahrbahn ab. Anschließend stürzte der Biker zu Boden. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. An dem Kraftrad entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nur geringer Sachschaden. (mr)

