Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Werl (ots)

Schwer verletzt worden ist ein Radfahrer bei einem Sturz am Sonntagvormittag (24.05.2020). Der 35-jährige Wickeder fuhr um 09.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der abschüssigen Straße Am Lehmacker in Richtung Fröndenberger Straße. In Höhe der Marscheidstraße brach aus bisher ungeklärter Ursache die Vorderradgabel des Fahrrades und der Radfahrer stürzte. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Straße Am Lehmacker wurde während der Unfallaufnahme und der Landung des Hubschraubers für etwa 45 Minuten gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (Rö)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell