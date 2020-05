POL-SO: Pressemeldungen KPB Soest

Kreispolizeibehörde Soest

Soest - Verletzte nach Verkehrsunfall

Schwer verletzt worden ist eine Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (22.05.2020). Die 72-jährige Radlerin aus Soest fuhr gegen 17.15 Uhr im Kreisverkehr Deiringser Weg/ Robert-Hülsmann-Weg/ Siegmund-Schultze-Weg, als es zum Zusammenstoß mit einem Renault kam. Der 28-jährige Soester kam aus Richtung Stadt und fuhr mit seinem PKW in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er die 72-jährige, die sich beim Sturz schwer verletzte und nach der ersten Versorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 600EUR geschätzt. (Rö)

Soest - Auf der Flucht gestürzt

Aufmerksame Zeugen haben einen Ladendieb am Freitagnachmittag (22.05.2020) in der Brüder-Walburger-Wallstraße an der weiteren Flucht hindern können. Gegen 17.00 Uhr bemerkten die beiden Männer in der Brüderstraße einen 42-jährigen Mann, wie dieser auf seinem Fahrrad durch die Fußgängerzone fuhr. An einem Modegeschäft riss er im Vorbeifahren mehrere Kleidungsstücke von einem Ständer und flüchtete in Richtung Bahnhof. Die Männer nahmen die Verfolgung auf und konnten ihn stellen. Der Radfahrer war während der Flucht gegen einen geparkten PKW gefahren und dadurch gestürzt. Gemeinsam wartete man auf die benachrichtigte Polizei. Der Dieb verletzte sich bei dem Sturz nicht, das Fahrzeug wurde leicht beschädigt. (Rö)

