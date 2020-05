Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Schlägerei

Möhnesee (ots)

An der Seestraße ist es am Donnerstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, zu einer Schlägerei gekommen. Zwei Männer aus Soest, 20 und 55 Jahre alt, waren in einer Tankstelle, als es zu einem Streit mit einem 37-jährigen Mann aus Ense kam. Dieser Streit gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die beiden Soester leicht verletzt wurden. Ein beim Enser durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Außerdem wurde eine Blutprobe entnommen. Über den Grund des Streits ist nichts bekannt. (wo)

