Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Auto landet auf dem Dach

Wickede (ots)

Auf dem Dach landete am Mittwochnachmittag, gegen 16:55 Uhr, das Auto einer 37-jährigen Wickederin. Sie war auf der Straße Am Lehmacker unterwegs gewesen und wollte die Fröndenberger Straße in Richtung Im Ohl kreuzen. Dabei übersah sie eine vorfahrtberechtigte 49-jährige Arnsbergerin, die auf der Fröndenberger Straße fuhr. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf etwa 9000 Euro. (wo)

