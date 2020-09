Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Unfall, Streitigkeiten, Polizeistreife spendet Strom, Unfälle

Reutlingen (ots)

Bronnweiler (RT) - Mülleimerbrand in Hochhaus

Am Samstagabend gegen 19:15 Uhr wurde ein Brand in Bronnweiler in der Heinrich-Spiegel-Straße in einem Hochhaus gemeldet. Vor Ort konnte das Feuer im 3. Obergeschoss lokalisiert werden. Auf Klingeln und Klopfen öffnete jedoch niemand die Tür. Daraufhin betrat die Feuerwehr die stark verrauchte Wohnung. Darin konnte ein brennender Mülleimer in der Küche festgestellt und schnell gelöscht werden. In der Wohnung befanden sich keine Personen mehr. Bei dem Brand entstand lediglich geringer Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Grabenstetten (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Zum Glück nur leicht verletzt wurden der Fahrer und Beifahrer eines Unfalls auf der Grabenstetter Steige am Samstagnachmittag. Der 26-Jährige Fahrer und sein 57-Jähriger Beifahrer waren gegen 17:15 Uhr auf der L211 von Bad Urach nach Grabenstetten unterwegs. Im oberen Teil der Steige kam das Fahrzeug zunächst auf Grund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Anschließend übersteuerte der Fahrer, sodass der PKW von der Fahrbahn abkam, gegen eine Böschung prallte und anschließend im Straßengraben am Waldrand zum Stehen kam. Fahrer und Beifahrer wurden hier leicht verletzt und begaben sich im Anschluss an die ambulante Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort selbstständig in ärztliche Behandlung. An dem PKW, einer limitierten Auflage eines Porsche 911 GT3, entstand Totalschaden in Höhe von circa 150.000EUR. Die Feuerwehr Grabenstetten war mit einem Rüstzug, der Rettungsdienst mit 2 Rettungswägen und einem Notarzt vor Ort. Während der Unfallaufnahme war die Grabenstetter Steige zeitweise gesperrt.

Eningen unter Achalm (RT): Handfester Streit unter Verkehrsteilnehmern

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Samstagabend in Eningen unter Achalm. Nach vorangegangenen Unstimmigkeiten über das Verhalten im Straßenverkehr zwischen einem PKW- und einem Rollerfahrer, eskalierte dieser Streit gegen 18:15 Uhr in der Pfullinger Straße in Höhe der dortigen Tankstelle. Hierbei wurde der PKW Fahrer durch einen weiteren, vermutlich durch den Rollerfahrer hinzugerufenen, PKW bis zum Stillstand ausgebremst. Anschließend gingen der Rollerfahrer und der Beifahrer aus dem hinzugekommenen PKW auf den PKW des Geschädigten zu. Ohne Vorwarnung schlugen beide durch die Fahrertür mehrfach auf den 48-Jährigen ein. Dieser zog sich hierbei eine stark blutende Platzwunde im Gesicht zu. Bei der sofortigen Anfahrt mehrerer Streifen wurden die Insassen der jeweiligen PKW vor Ort noch angetroffen, der Rollerfahrer hatte die Örtlichkeit bereits in unbekannte Richtung verlassen. Der Verletzte wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und im Anschluss in eine Reutlinger Klinik transportiert. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen.

Dettingen/Erms (RT): Streife spendet Strom

Einer Steife des Polizeireviers Metzingen fiel bereits am Freitagabend gegen Mitternacht ein junger Mann auf, der vor dem Netto Markt in Dettingen/Erms saß. Auf Nachfrage gab der 18-jährige an, mit seinem Moped eine Panne zu haben und seine Großmutter verständigt zu haben, die ihn eigentlich abholen solle. Da diese aber nicht ortskundig sei, hätte sie vermutlich Schwierigkeiten ihn zu finden. Da sein Mobiltelefon aufgrund mangelnden Akkustandes ausging, habe er auch keine Möglichkeit mehr seine Großmutter zu lotsen. Die Streife "beschlagnahmte" daraufhin das Handy und lud dieses im Streifenwagen soweit wieder auf, dass die Großmutter ihren Enkel anschließend abholen konnte.

Esslingen (ES): Zwei Frauen bei Unfall in Oberesslingen verletzt

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Esslingen am Samstagabend. Gegen 22:00 Uhr befuhr die 22-jährige Fahrerin eines Fiat Punto die Stauffenbergstraße aus Richtung Neckar kommend in Richtung der Kreuzung zur Plochinger Straße. Auf der Plochinger Straße fuhr eine vorfahrtsberechtigte Peugeot-Fahrerin in Richtung der Esslinger Innenstadt, welche die Fiat-Fahrerin offenbar übersah. Aufgrund der Vorfahrtsmissachtung kam es dann auf der Kreuzung zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen den beiden PKW. Sowohl die 35-jährige Fahrerin des Peugeot 208 als auch die Fiat-Fahrerin wurden dabei verletzt und mussten von Rettungswägen zur Untersuchung in umliegende Kliniken verbracht werden. Nach derzeitigem Sachstand erlitten sie jedoch glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die beiden PKW wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat die Verkehrspolizei Esslingen übernommen.

Nürtingen (ES): Schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und acht verletzten Personen

Zu einem schwerwiegenden Unfall mit zwei schwer- und sechs leichtverletzten Personen ist es am Samstagabend, 12.09.20 gegen 18:45 Uhr, auf der B297 zwischen Neckarhausen und Neckartailfingen gekommen. Eine 63-jährige VW Passat Fahrerin befuhr die Bundesstraße Richtung Neckarhausen und kam aus noch ungeklärten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 50-jähriger Opel Kadett Lenker versuchte noch eine Kollision zu vermeiden und wich nach rechts auf den Grünstreifen aus. Dennoch touchierte der VW den Opel heftig am Fahrzeugheck, der sich infolge dessen drehte, einen Leitpfosten überfuhr und an eine Böschung abgewiesen wurde. Hier überschlug sich der Kadett mehrfach und kam, entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung, auf dem Dach liegend, auf der B297 zum Stillstand. Eine dem VW entgegenkommende, 44-jährige Fiat 500 Führerin konnte eine Kollision ebenfalls nicht mehr vermeiden und das mit vier weiteren Personen besetzte Fahrzeug prallte gegen den Passat. Durch das Unfallgeschehen wurden alle Insassen der beteiligten Pkw, unter denen auch ein Kleinkind war, verletzt. Zwei davon schwer. Nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort wurden die Verunglückten in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Während der Unfallaufnahme waren das DRK mit 7 Fahrzeugen und die Freiwillige Feuerwehr Neckarhausen mit 3 Fahrzeugen im Einsatz. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe der verunfallten Autos musste die Fahrbahn mit einem speziellen Nassreinigungswagen gesäubert werden. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Die B297 musste aufgrund des Unfallgeschehens und den Bergungs- und Aufräumarbeiten bis 21:45 Uhr voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Nürtingen (ES): Streitigkeiten

Zu einem gewalttätigen Streit zwischen zwei Männern ist es am Samstagabend, 12.09.20 gegen 20:55 Uhr, auf dem Vorplatz des K3N gekommen. Die beiden 62- und 51-jährigen Männer waren aus unbekannter Ursache in Streit geraten, in dessen Verlauf der 62-jährige dem 51-jährigen mit der Faust aufs Auge schlug und dieser mit einem Pfefferspray um sich sprühte. Der Inhalt des Reizstoffgeräts verteilte sich zusätzlich auf Besucher einer Kulturveranstaltung, die vor dem K3N stattfand und führte zu Atemwegsirritationen bei mehreren Personen. Die beiden Streitenden konnten von der Polizei in der Innenstadt und am Tatort angetroffen werden und waren mit jeweils über 2,5 Promille erheblich alkoholisiert.

Tübingen-Lustnau (TÜ): Unfall zwischen Fahrradfahrern - 2 Schwerverletzte

Schwer verletzt wurden zwei 17-jährige Fahrradfahrer am Sonntagmorgen gegen 03:40 Uhr auf dem Fahrradweg zwischen Tübingen-Lustnau und der Sophienpflege. Die beiden Fahrradfahrer fuhren auf dem Radweg nebeneinander. Hierbei stießen die beiden zusammen, verloren die Kontrolle über ihre Fahrräder und stürzten. Durch den verständigten Rettungsdienst wurden die 17-jährigen in Kliniken eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme konnte bei beiden Fahrradfahrern deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Deshalb mussten diese eine Blutprobe abgeben.

Schömberg (ZAK): Porschefahrer tödlich verletzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist der Fahrer eines Porsche auf der K7170 bei Schömberg tödlich verunglückt. Der 53-Jährige Fahrer eines Porsche Carrera befuhr, in Begleitung zweier Beifahrer, gegen 01:30 Uhr die K7170 zwischen Schömberg und Ratshausen. Kurz nach dem Ortsausgang Schömberg kam der Porsche, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte das Fahrzeug an einer Holzkonstruktion ab, durchbrach im weiteren Verlauf ein Gestrüpp, überschlug sich und kollidierte im Anschluss mit einem Baum. Durch die Kollision mit dem Baum wurde der Porsche massiv beschädigt und der Fahrer in dem Fahrzeug eingeklemmt. Durch den sofort parallel alarmierten Notarzt konnte nur noch der Tod des 53-Jährigen festgestellt werden. Die 27- und 31-Jährigen Beifahrer wurden durch die Feuerwehr geborgen und kamen mit schweren Verletzungen in umliegende Kliniken. Zur Personenrettung waren die Feuerwehren Schömberg und Balingen mit 5 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit 2 Notärzten und 2 Rettungswägen vor Ort. An dem Porsche entstand Schaden in Höhe von circa 50.000 EUR. Während der Unfallaufnahme war die K7170 voll gesperrt. Die Verkehrspolizei Tübingen führt weitere Ermittlungen zum Unfallhergang durch.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Reutlingen

Michael Christner

Telefon: 07121 942-2224

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell