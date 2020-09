Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Eningen (RT): Einbruch in Gaststätte

Eine Gaststätte in der Straße Obtal ist in der Zeit zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstagmittag, 12.15 Uhr, zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der Unbekannte gelangte durch das Einschlagen einer Fensterscheibe ins Innere des Gebäudes und durchwühlte auf der Suche nach Stehlenswertem mehrere Schränke. Mit Bargeld und diversen Lebensmitteln machte sich der Einbrecher anschließend aus dem Staub. Das Polizeirevier Pfullingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Pfronstetten (RT): Bei Einbruch Laptop gestohlen

Einen älteren Laptop hat ein Unbekannter beim Einbruch in ein Sportheim in der Straße Heinach in der Nacht zum Freitag entwendet. Der Täter schlug zwischen 22.15 Uhr und acht Uhr eine Fensterscheibe ein, brach im Inneren weitere Türen auf und durchsuchte sämtliche Schränke. In einem Raum, zu dem er sich ebenfalls gewaltsam Zutritt verschaffte, stieß der Kriminelle auf den Laptop und ließ ihn mitgehen. Der angerichtete Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2.000 Euro übersteigt den Wert des Geräts um ein Vielfaches. (mr)

Owen (ES): Beim Abbiegen Motorrad übersehen

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und ein nicht mehr fahrbereiter Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagvormittag in der Kirchheimer Straße ereignet hat. Eine 68-Jährige befuhr gegen elf Uhr mit ihrem Mercedes den Rinnenweg, um anschließend nach links in die Kirchheimer Straße einzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie einen 80-Jährigen, der mit seinem Motorrad der Marke BMW auf der Kirchheimer Straße aus Richtung Kirchheim kommend unterwegs war, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich kam. Eine ärztliche Behandlung der leichten Verletzungen, die sich der Kradfahrer zugezogen hatte, war vor Ort nicht erforderlich. Es entstand Gesamtschaden von rund 6.500 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (sm)

Holzmaden (ES): Einbrecher unterwegs

Ein Unternehmen in der Zellerstraße ist in der Nacht zum Freitag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Über eine aufgehebelte Terassentür gelangte der unbekannte Täter in der Zeit von 16.30 Uhr bis 7.50 Uhr in das Firmengebäude. Im Inneren brach er Bürotüren und Behältnisse auf und durchsuchte Schubladen und Schränke nach Stehlenswertem. Mit Bargeld machte sich der Einbrecher aus dem Staub. Der angerichtete Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Neckartailfingen (ES): Auf geparkten Pkw aufgefahren

Mittelschwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße zugezogen. Der 17-Jährige fuhr gegen 16.20 Uhr mit seiner Enduro auf einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw auf und kam zu Fall. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden, der an beiden Fahrzeugen entstanden war, kann derzeit nicht beziffert werden. Während der Unfallaufnahme musste die Bahnhofstraße kurzzeitig gesperrt werden. (sm)

