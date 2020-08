Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 17-Jähriger von Unbekannten überfallen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Einen 17-Jährigen überfallen haben sollen vier Unbekannte am 30.08.2020 um circa 6 Uhr in Freiburg-Herdern. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Geschädigte zu Fuß auf der Stefan-Meier-Straße unterwegs, als ihm zwischen Rennweg und Tennenbacher Straße die vierköpfige Gruppe entgegenkam. Die Unbekannten fragten laut Aussage des Geschädigten zunächst nach Zigaretten, anschließend gingen sie den 17-Jährigen körperlich an und forderten unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld.

Die Unbekannten flüchteten nach dem Überfall in Richtung Hauptbahnhof. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

- alle Tatverdächtigen: männlich, circa 20-25 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild

- Tatverdächtiger 1: circa 1,95 Meter groß, Dreitagebart, kurze schwarze Haare, hagere Statur, relativ gute Deutschkenntnisse mit erkennbar türkischem oder arabischem Akzent, bekleidet mit weißer Jogginghose (Marke Adidas oder Nike) und weißem T-Shirt mit "Boss"-Aufdruck

- Tatverdächtiger 2: circa 1,75 Meter groß, Dreitagebart, kurze schwarze Haare, kräftige Statur, bekleidet mit schwarzer Jogginghose, rotem Hoodie (Kapuze aufgesetzt und ins Gesicht gezogen), silberne Halskette mit Anhänger

- Tatverdächtiger 3: circa 1,75 Meter groß, Dreitagebart, bekleidet mit schwarzer Bomberjacke mit Spinnenemblem und Netz auf der Rückseite

- Tatverdächtiger 4: circa 1,75 Meter groß, bekleidet mit schwarzem Hoodie, schwarzer Hose, Kapuze nicht aufgesetzt

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell