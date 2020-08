Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Landwasser: Unbekannter überschüttet Familie mit Flüssigkeit - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, gegen 20.10 Uhr, soll es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Auwaldstraße (Hausnummer 90) in Freiburg-Landwasser zu einem Angriff eines Unbekannten auf eine Familie gekommen sein. Bei den Geschädigten handelt es sich um einen 54-jährigen Familienvater und seine beiden Söhne, 10 Monate und 12 Jahre.

Alle drei befanden sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf dem oben genannten Parkplatz, als von hinten ein Mann schreiend auf dem Fahrrad auf sie zufuhr. Beim Vorbeifahren schüttete der Radfahrer eine unbekannte Flüssigkeit aus einem Plastikbecher auf die Familie. Die beiden Kinder sowie der Vater erlitten Hautreizungen im Gesicht und am Hals. Sie wurden vor Ort von Rettungskräften, einem Notarzt und Passanten versorgt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: circa 40 Jahre alt, männlich, schwarze Jogginghose, gelbes T-Shirt, kurz geschorene blonde Haare

Nach der Tat flüchtete der Unbekannte auf dem Fahrrad in Richtung Wald hinter der Pfarrgemeinde in der Auwaldstraße.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0761 882-4221 entgegen.

