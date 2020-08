Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vermutlich asbesthaltige Faserzementplatten illegal abgelagert - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Auf einem Firmengelände an der Heldelinger Straße, zwischen Haltingen und Eimeldingen, wurden von Donnerstag auf Freitag, 27./28.08.2020, etwa zwei Kubikmeter Faserzementplatten (Eternitplatten) abgelagert. Das Material muss mit einem Fahrzeug angeliefert worden sein. Hierzu fuhr die unbekannte Täterschaft von der Alten Basler Straße aus über ein Feld in Richtung Bahntrasse und entsorgte die Eternitplatten an einem großen Erdhügel. Die polizeiliche Abteilung für Gewerbe und Umwelt, Tel. 07621 9800-0, sucht Zeugen, welche weitere Hinweise zu dem unbekannten Ableger geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell