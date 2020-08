Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Hinterzarten - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 29.08.2020, 00.00 Uhr bis 04.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in Hinterzarten, Zartenbachweg, in den Keller eines dort befindlichen Wohnanwesens einzubrechen.

Die Täter hatten hierbei zunächst das Fliegenschutzgitter des Kellerfensters entfernt und versuchten anschließend, das gekippte Fenster aufzudrücken, was jedoch misslang.

Im weiteren Tatverlauf versuchten die Täter durch das gekippte Fenster eine Flasche Alkoholika herauszuziehen, was ebenfalls missglückte.

Ein Tatzusammenhang mit einem weiteren Einbruch in dieser Nacht in ein Metzgereigeschäft in Hinterzarten ist nicht auszuschließen.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt bittet unter Tel. 07651/9336-0 um sachdienliche Hinweise.

