POL-FR: Titisee-Neustadt: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht (2 Meldungen)

Verkehrsunfallflucht

Am 28.08.2020, im Zeitraum zwischen 08.45 Uhr bis 09.15 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß in Titisee-Neustadt, Scheuerlenstraße, geparkten Pkw. Als die Geschädigte an ihren geparkten Pkw zurückkehrte, konnte sie an der linken hinteren Fahrzeugecke Beschädigungen feststellen. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt bittet unter Tel. 07651 9336-0 um sachdienliche Hinweise.

Verkehrsunfallflucht in Titisee-Neustadt

Am 28.08.2020, im Zeitraum von 09.30 Uhr bis 13.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker beim Rangieren auf dem Parkplatz beim Badeparadies Titisee-Neustadt einen dort ordnungsgemäß geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt bittet unter Tel. 07651/9336-0 um sachdienliche Hinweise.

