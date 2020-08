Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/Sulzburg: 6jähriger Junge vermisst, hier: 6jähriger Junge wieder wohlbehalten zurück -

Freiburg (ots)

- Folgemeldung zu: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/Sulzburg: 6jähriger Junge vermisst, hier: 6jähriger Junge wieder wohlbehalten zurück -

Bereits am Abend des 27.08.2020 konnten der 6-Jährige und seine Mutter in Köln durch Maßnahmen der Kriminalpolizei Freiburg festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich die Mutter mit ihm bei Bekannten aufgehalten.

Der Junge konnte zurück in die Obhut des Jugendamtes gegeben werden.

- Erstmeldung vom 18.05.2020 -

Seit Freitag, den 15.05.2020 wird ein 6-Jähriger aus einem Kinderdorf in Sulzburg vermisst. Gegen 08:45 Uhr wurde festgestellt, dass der Junge sich nicht mehr in seinem Zimmer befand, wo er am Abend zuvor noch ins Bett gebracht worden war.

Der Junge ist etwa 1,20 m groß, hat kurze braune Haare und eine kräftige Statur. Die intensive Fahndung auch mittels mantrailer-Hunden verlief über das Wochenende ergebnislos.

Ob er sich aktuell bei der Mutter befindet unterliegt den laufenden Ermittlungen. Diese konnte bislang jedoch nicht angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Aufenthaltsort des Jungen geben können sich unter Tel: 0761-8822880 zu melden.

