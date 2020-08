Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern: Unbekannte besprühen Pkw und Garage mit Hakenkreuzen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag, 28.08.2020, auf Samstag haben bislang unbekannte Täter in der Wintererstraße in Freiburg-Herdern zwei Pkw und eine Garage mit Farbe besprüht, unter anderem in Form von Hakenkreuzen.

Ebenfalls in der Wintererstraße wurde nach derzeitigem Kenntnisstand in der Nacht von Sonntag, 30.08.2020, auf Montag ein weiteres Fahrzeug mit Farbe besprüht. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Ob ein Zusammenhang mit der erstgenannten Tat besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4221 bei der Polizei zu melden.

jw/oec

