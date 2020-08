Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein - Autofahrt unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Breisach - Am frühen Samstagmorgen, den 29.08.2020 um 04:37 Uhr, wurde der Fahrer eines Pkw auf der Straße Zur Rheinbrücke durch eine Streife der Polizei Breisach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizeibeamten stellten hierbei anhand eines Drogentests fest, dass der 30-jährige Fahrer unter der Wirkung von THC stand. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

