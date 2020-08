Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Denzlingen: Anhänger verloren

Freiburg (ots)

Am Freitagnachmittag zog ein Autofahrer hinter seinem Wagen auf der L 112 einen Anhänger von Glottertal in Richtung Denzlingen. Auf dieser Strecke löste sich der Hänger aus der Anhängekupplung und rollte auf die Gegenfahrbahn. Obwohl der junge Autofahrer im Gegenverkehr gut reagierte, kam es während des Ausweichmanövers zu einer Kollision zwischen Auto und herrenlosem Anhänger. In der Folge prallte der Wagen noch gegen die Schutzplanke. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um Ursache und Verantwortlichkeiten zu klären.

