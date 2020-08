Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Denzlingen: E-Bike übersehen

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag wollte eine auf der B 294 in Richtung Freiburg fahrende Autofahrerin die Schnellstraße an der Abfahrt Denzlingen/Suggental verlassen. An der mit Stopp-Schild geregelten Einmündung in die Verbindungsstraße zwischen Denzlingen und Suggental fuhr sie wohl in diese ein, obwohl sich ein elektrisch unterstützter Radfahrer (Pedelec) näherte. Es kam zur Kollision in deren Verlauf der 75-Jährige zu Boden stürzte. Der Senior trug einen Helm. Seine Verletzungen, die zunächst nicht allzu schwer zu sein schienen, machten eine nachträgliche Einlieferung in ein Krankenhaus erforderlich.

