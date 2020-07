Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Bad Hönningen (ots)

Am Donnerstag den 16.07.2020 gegen 16:54Uhr verunglückt ein 51-jähriger Motorradfahrer auf der L257 in Bad Hönningen, welcher als Letzter einer dreiköpfigen Motorradgruppe bergabwärts fährt. Ersten Ermittlungen der Polizei Linz zufolge kommt er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer scharfen Rechtskurve alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, prallt gegen die Leitplanke und kommt anschließend schwerverletzt in einem ausgetrockneten Bachbett zum Liegen.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen muss neben einem Rettungswagen und einem Notarzt, anschließend auch ein Rettungshubschrauber angefordert werden. Damit der Verletzte durch den Hubschrauber in das BWZK verbracht werden kann, muss die L257/L258 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Mit dem Ableben des Verunfallten ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu rechnen.

