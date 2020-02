Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehrere entwendete VW

Ratzeburg (ots)

03. Februar 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 29.01.2020 - Mölln / Umland

Bereits seit Mittwoch, 29.01.2020 kam es in Mölln und der Umgebung zu insgesamt vier Pkw-Diebstählen. Es waren ausschließlich Fahrzeuge der Marke VW betroffen.

In der Zeit vom 29.01.2020, 21:15 Uhr bis 30.01.2020, 10:00 Uhr, wurde ein schwarzer VW Caddy von einem Stellplatz in der Bahnhofstraße in Berkenthin entwendet. Der Wert des Fahrzeuges wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt.

In der Zeit vom 31.01.2020, 18:00 Uhr bis 01.02.2020, 11:00 Uhr, wurde ein auf der Fahrbahn geparkter schwarzer VW Caddy aus dem Trammer Weg in Roseburg entwendet. Der Wert des Fahrzeuges wird auf ca. 40.000,- Euro geschätzt.

In der Zeit vom 31.01.2020, 19:00 Uhr bis 01.02.2020, 09:45 Uhr, wurde ein blauer VW Caddy im Hasengrund in Mölln entwendet. Das Fahrzeug war in einem freizugänglichen Carport abgestellt. Der Wert des Fahrzeuges wird auf ca. 28.000,- Euro geschätzt.

Wie man in die Fahrzeuge gelangen und diese anschließend starten konnte, ist bislang unbekannt.

In der Zeit vom 02.02.2020, 22:30 Uhr bis 03.02.2020, 04:40 Uhr, wurde ein lila VW Caddy von einem Parkplatz vor der Kirche in Niendorf an der Stecknitz, Dorfstraße, entwendet. Der Wert des Fahrzeuges wird auf ca. 30.000,- Euro geschätzt. Dieser VW wurde von einem Zeugen gegen 04:45 Uhr im Verbindungsweg zwischen Niendorf a.d.St. und Talkau verunfallt aufgefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die Tatverdächtigen nach dem Diebstahl mit dem VW Caddy verunfallt sind.

Ein Zusammenhang zwischen einzelnen Diebstählen ist bisher nicht belegt, aber auch nicht auszuschließen.

Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen: Wem ist an den oben genannten Tatorten zum Tatzeitraum etwas aufgefallen? Und aber auch, ob am 03.02.2020 gegen 04:45 im Bereich des Verbindungsweges zwischen Talkau und Niendorf a.d.St. Personen oder Fahrzeuge gesehen wurden.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0.

