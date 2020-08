Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg/B31: Alkoholisierte Fahrerin soll mehrfach auf Gegenfahrbahn geraten sein - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 29.08.2020, um circa 20 Uhr meldete ein Anrufer dem Führungs- und Lagezentrum eine Trunkenheitsfahrt auf der B31 zwischen Freiburg-Haid und Munzingen. Demnach fuhr die Fahrerin eines schwarzen BMW mehrfach in den Gegenverkehr und auf den Grünstreifen neben dem Fahrbahnrand. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht. In Freiburg-Munzingen konnte das Fahrzeug angehalten und die 25-jährige Fahrzeugführerin einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Der Führerschein der 25-Jährigen wurde einbehalten.

Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Nummer 0761 882-4421 bei der Polizei zu melden.

Jw/oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell