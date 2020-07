Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bakum- Nach Verkehrskontrolle festgenommen

Am Montag, 6. Juli 2020, 14:43 Uhr, wurde in Bakum, auf der Vechtaer Straße ein Lieferwagen kontrolliert, der von einem 32-jährigen Mann aus Bakum-Lüsche gefahren wurde. Dieser gab bei der Kontrolle an, dass er seinen Führerschein in seiner Wohnung in Lüsche vergessen habe. Bei einer genaueren Überprüfung der Personalien vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen den 32-Jährigen ein Haftbefehl bestand. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und einer Polizeidienststelle zugeführt. Bei der Durchsicht des angeforderten Haftbefehles stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann u.a. wegen des Fahrens ohne Führerscheines verurteilt wurde. Daher wurde bei folgenden Ermittlungen bekannt, dass er aktuell bei der Kontrolle in Bakum auch ohne Führerschein unterwegs war. Die Zahlung einer hohen Geldstraße befreite den 32-Jährigen von einer weiteren Haft, sodass dieser nach den polizeilichen Maßnahmen die Wache verlassen konnte. Gegen ihn wurde nun aber ein neues Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerscheins eingeleitet.

Bakum- Aufmerksame Verkäuferin vereitelt Betrug

Einer aufmerksamen Verkäuferin eines Verbrauchermarktes in Bakum ist es zu verdanken, dass ein 75-Jähriger Mann Bakum nicht um 200 Euro "erleichtert" wurde. Dieser erhielt am vergangenen Freitag, 03. Juli 2020, einen Anruf von einem angeblichen Dienstleister eines Verbrauchermarktverbundes. Der freundliche Mitarbeiter des Unternehmens gab an, dass der Bakumer das große Glücklos gezogen habe. Er habe durch seinen Einkauf beim Discounter eine Summe von über 150.000 Euro gewonnen. Man gab dem Bakumer eine Telefonnummer der Sekretärin eines Rechtsanwaltes, bzw. Notars, der sich um die Überweisung des Gewinnes nach Bakum kümmert. Dazu wurde der 75-Jährige aufgefordert zum örtlichen Verbrauchermarkt zu gehen, um dort Gutscheinkarten in Wert von 200 Euro zu kaufen. Die Nummer dieser Karten möge er bitte der Sekretärin telefonisch mitteilen. Das Geld sei für die Gewinnabwicklung erforderlich. Als der Bakumer die Gutscheinkarten im Verbrauchermarkt an der Sütholter Straße in Bakum zur Bezahlung vorlegte, fragte die Verkäuferin, was der Bakumer damit vorhabe. Dieser berichtete der Verkäuferin von seinem Gewinn. Diese wurde daraufhin stutzig und vermutete einen Betrug. Sie riet dem Bakumer zur Polizei zu gehen, um eine Anzeige zu erstatten. Erste Ermittlungen der Polizei brachten das Ergebnis, dass es sich bei der Telefonnummer der "Sekretärin" tatsächlich um eine Rufnummer handelt, die schon mehrfach in Betrugsverfahren aufgetaucht ist. Daher wurden Betrugsermittlungen aufgenommen.

Weitere Informationen zu falschen Gewinnversprechen sowie zu empfohlenen Verhaltenshinweisen hält die Polizeiliche Kriminalprävention auf ihrer Webseite vor. Die Internetseite ist unter dem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/ abrufbar.

Damme- Diebstahl aus Garage

Zwischen Freitag, 03. Juli 2020, 21.00 Uhr, und Samstag, 04. Juli 2020, 15.00 Uhr, kam es in der Straße Fredholt zu einem Diebstahl aus einer Garage. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Garage und entwendeten aus dieser ein Pedelec, einen Akkuschrauber sowie ein passendes Ladegerät und zwei Akkus zum Akkuschrauber. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein weißes Pedelec des Herstellers Nordwind, Modell Damen City Pedelec. Das Pedelec ist meinem einem braunen Sattel, braunen Griffen, braunen Reifen sowie einem schwarzen Frontkorb ausgestattet.

Zu einem weiteren Diebstahl aus einer Garage in der Straße Fredholt kam es am Samstag, zwischen 02.00 Uhr und 17.00 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einer Garage zwei Fahrräder. Bei dem einem Fahrrad handelt es sich um ein gelbes Herrenrad des Herstellers Bulls, Modell MTB. Bei dem anderen Fahrrad handelt es sich um ein weißes Pedelec des Herstellers Nordwind. Am Pedelec ist im vorderen Bereich ein Korb befestigt. Die Reifenfarbe ist braun.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Damme (Tel. 05491-9500) in Verbindung zu setzen.

