Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf zu einem Verkehrsunfall

Hankensbüttel (ots)

Auf der L 280 zwischen Masel und Hankensbüttel kam es am Montag, den 24.08.2020 gegen 17:00 Uhr im Bereich der Abfahrt Wettendorf zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt waren eine schwarze Sattelzugmaschine mit gelbem Auflieger und ein schwarzer PKW AUDI. Zur Aufhellung des Unfallhergangs kann der/die Fahrer/in eines vor dem LKW fahrenden Kleinwagens beitragen. Wer Angaben zum Unfallhergang oder zu dem bislang unbekannten Kleinwagen machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Wittingen unter 05831-252880 in Verbindung zu setzen.

