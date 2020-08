Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Tödlicher Verkehrsunfall bei Isenbüttel

Isenbüttel (ots)

Isenbüttel, Kreisstraße 67 23.08.2020, 18.35 Uhr

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Sonntagabend auf der Kreisstraße 67 zwischen Isenbüttel und Wasbüttel.

Ein 38-jähriger Gifhorner fuhr mit seinem Ferrari in Richtung Wasbüttel. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet er mit seinem Sportwagen in einer Rechtskurve ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Durch die große Wucht des Aufpralls wurde das Auto in drei Teile zerrissen. Der 38-jährige wurde, obwohl er angegurtet war, aus dem Fahrzeug geschleudert. Aufgrund der schwere seiner Verletzungen verstarb er noch am Unfallort.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei meldeten sich mehrere Zeugen, die Hinweise auf einen weiteren Pkw gaben. Dieser sei dem Ferrari in geringem Abstand gefolgt. Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 24-jährigen aus der Samtgemeinde Isenbüttel. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt.

