Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei stoppt Verkehrssünder bei Calberlah

Calberlah (ots)

Calberlah, Kreisstraße 114 20.08.2020, 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr

Zwölf Verkehrssünder wurden am Donnerstagvormittag auf der Kreisstraße 114 in Höhe Calberlah von der Gifhorner Polizei innerhalb von nur anderthalb Stunden gestoppt und zur Kasse gebeten. Elf davon waren Temposünder, ein Autofahrer überholte im Überholverbot.

Schnellster Fahrzeugführer war ein 22-jähriger aus Flechtorf (Landkreis Helmstedt), der mit seinem VW bei erlaubten 70 km/h mit Tempo 120 an den Beamten der Verfügungseinheit vorbeiraste. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro plus Verwaltungsgebühr, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Im Überholverbot überholte ein 50-jähriger Gifhorner mit seinem Ford einen Lastwagen. Ihm drohen nun ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro plus Verwaltungsgebühr und ein Punkt in Flensburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell