Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zaun in Sprakensehl beschädigt

Sprakensehl (ots)

Sprakensehl, Hauptstraße 1 (Bundesstraße 4) 14.08.2020 - 15.08.2020

Bislang unbekannte Täter beschädigten am vergangenen Wochenende in Sprakensehl einen Grundstückszaun mit Brachialgewalt. Die Polizei sucht Zeugen hierfür.

Der aus Mauerteilen und Holzplanken bestehende, massive Zaun umfriedet ein Grundstück an der Hauptstraße (B 4), Ecke Auermühlerweg. Die Täter trugen hier zwei gemauerte Säulen des Zauns am oberen Ende ab und warfen die Steine vor die Umfriedung. Angrenzende Holzplanken, die zwischen den gemauerten Säulen befestigt waren, wurden von den Tätern nach hinten in Richtung Garten eingedrückt.

Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 11 Uhr. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei in Hankensbüttel, Telefon 05832/979340.

