Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 31.07.-01.08.2020, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer (Kind) Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Kniestedter Straße Zeit: 31.07.2020, 20:45 Uhr Hergang: Ein 12-jähriges Kind befuhr mit seinem Fahrrad die Kniestedter Straße in Richtung Braunschweiger Straße. Aus zurzeit ungeklärter Ursache verlor das Kind ohne erkennbare Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrrad und fuhr gegen einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. Nach dem Zusammenstoß stürzte das Kind auf die Fahrbahn, wobei es sich eine Kopfplatzwunde sowie diverse Prellungen und Schürfwunden zuzog. Nach einer Erstversorgung am Unfallort wurde das Kind mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo es stationär verblieb. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

