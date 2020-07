Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 31.07.2020

Peine (ots)

Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Am heutigen Freitagmorgen kam es um 08:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Neustadtmühlendamm in Höhe des Madamenweg in Peine. Eine 71-jährige Peinerin befuhr den Neustadtmühlendamm aus Richtung Theodor-Heuss-Straße kommend. Kurz hinter der Fuhsebrücke kam sie, vermutlich aus gesundheitlichen Gründen, nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer 76-jährigen Peinerin, welche mit ihrem Fahrrad den dortigen Radweg befuhr. Die Radfahrerin stürze und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der PKW rutschte einen Abhang hinab und kam in einem Gebüsch zum Stehen. Dieser musste im Anschluss abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

