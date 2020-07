Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 31.07.2020

Salzgitter (ots)

Einbruch in Geräteschuppen

Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 07:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Geräteschuppen in der Straße "Hackenbeck" in Salzgitter-Hallendorf ein. Aus dem Schuppen entwendeten sie anschließend einen Rasenmäher, einen Bohrhammer und einen Fugenhobel. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 470 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell