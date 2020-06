Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn Verkehrsunfallflucht

Oldenburg (ots)

Am Freitag, dem 26.06.20, kam es in der Zeit zwischen 16:20 - 16:50 Uhr auf dem REWE-Parkplatz in Bad Zwischenahn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit einem unbekannten Fahrzeug einen geparkten Pkw (dunkelgrauer VW Passat) und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer: 04403/927115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell