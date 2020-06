Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Pkw-Brand auf der A 29 auf der Huntebrücke in Fahrtrichtung Osnabrück ++

Oldenburg (ots)

++ Am 26.06.2020 gegen 18.20 Uhr befährt ein 38-Jähriger aus Bremen mit seinem Pkw BMW die A 29 in Richtung Osnabrück. Auf der Huntebrücke gerät sein Pkw vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Vollbrand. Der Fahrzeugführer kann seinen Pkw auf der Standspur zum Stehen bringen und sich aus dem Pkw retten. Der Pkw brennt vollständig aus, dabei entsteht Schaden an der Fahrbahn und am Brückengeländer.

Für die Dauer der Löscharbeiten wird die A 29 in Fahrtrichtung Osnabrück kurzzeitig voll gesperrt, anschließend fließt der Verkehr über den Überholfahrstreifen am Brandort vorbei. Aufgrund der noch laufenden Reinigungsarbeiten und der Begutachtung der Brandschäden durch die Autobahnmeisterei dauert die halbseitige Sperrung derzeit noch an. ++

