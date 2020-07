Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (259/2020) Einbruch in Restaurant an der Reinhäuser Landstraße

Göttingen (ots)

Göttingen, Ortsteil Geismar, Reinhäuser Landstraße Nacht zu Sonntag, 19. Juli 2020

GÖTTINGEN (jk) - Durch eine eingeschlagene Fensterscheibe sind Unbekannte in der Nacht zum Sonntag (19.07.20) im Göttinger Ortsteil Geismar in ein Restaurant an der Reinhäuser Landstraße eingestiegen. Auf der Suche nach Diebesgut öffneten und durchsuchten die Täter anschließend u. a. mehrere Schubladen im Bereich der Theke. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unbekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115.

