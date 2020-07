Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (257/2020) Rund 300 Liter Diesel aus Sattelschlepper abgepumpt - Polizei Bad Sachsa sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Brockenblickstraße Zwischen dem 3. und 6. Juli 2020

BAD SACHSA (jk) - Der Fall liegt schon etwas zurück, dennoch sucht die Polizei in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) weiterhin nach Zeugen für einen Dieseldiebstahl, der sich am ersten Juliwochenende (03. bis 06.07.20) ereignete. Aus dem Tank eines in der Brockenblickstraße gegenüber des Bahnhofs abgestellten Sattelschleppers haben Unbekannte in diesem Zeitraum rund 300 Liter Kraftstoff abgepumpt und abtransportiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 350 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Sachsa unter Telefon 05523/952790.

