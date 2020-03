Polizei Mettmann

POL-ME: Brand in einer Spielhalle - Ursache noch ungeklärt - Langenfeld - 2003096

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Langenfeld bereits mit eigener Pressemitteilung (als PDF in Anlage) vom heutigen Tag mitteilt, kam es am Dienstagmorgen des 17.03.2020, gegen 07.20 Uhr zum Brand in einer Spielhalle an der Solinger Straße in Langenfeld. Polizei und Feuerwehr wurden von Zeugen und Anwohnern über Notruf alarmiert.

Schon beim schnellen ersten Eintreffen erster Einsatzkräfte am Brandort wurde festgestellt, dass aus einem rückwärtigen Fenster der Spielhalle, im Erdgeschoss eines von 41 Personen bewohnten Mehrfamilienhauses, dichter Rauch und wenig später auch erste offene Flammen schlugen. Deshalb wurden die Wohnungen im Gebäude von Polizei und Feuerwehr umgehend evakuiert.

Die Langenfelder Feuerwehr musste sich zunächst erst Zutritt zu den verschlossenen Räumen der Spielhalle verschaffen, konnte den Brand dann aber unter Atemschutz sehr schnell löschen. Während dessen übernahm die Polizei eine weiträumige Absperrung des Brandortes zum Freihalten von Einsatz- und Rettungswegen der Feuerwehr.

Nachdem der Brand gelöscht war, kontrollierte die Feuerwehr noch alle Zwischendeckenbereiche auf mögliche Glutnester. Danach wurde der Brandort an die Polizei übergeben, gegen unbefugten Zutritt gesichert, verschlossen und versiegelt.

Nach dem Stand erster Begutachtung wird von einem beim Brand entstandenen Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000,- Euro ausgegangen. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Kriminalpolizeiliche Untersuchungen zu Brandursache und genauer Schadenshöhe wurden veranlasst. Eine Untersuchung des sichergestellten Brandortes durch Brandexperten des Kommissariats 11 in Mettmann wird allerdings erst am Mittwoch (18.03.2020) zu genaueren Ergebnissen führen. Dazu werden wir erneut berichten.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell