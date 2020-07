Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (254/2020) Zwei versuchte Einbrüche und ein Diebstahl in Landwehrhagen

Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Landwehrhagen, Hannoversche Straße und Sandershäuser Weg in der Nacht zu Mittwoch, 15. Juli 2020

STAUFENBERG (mb) - In der Nacht zu Mittwoch (15.07.2020) haben Unbekannte ihr Unwesen im Staufenberger Ortsteil Landwehrhagen getrieben:

In der Hannoverschen Straßen wollten unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Supermarktes eindringen - eine ausgelöste Alarmanlage hat ihr Vorhaben jedoch vorzeitig beendet und die Täter ohne Beute in die Flucht geschlagen.

In der gleichen Nacht kam es weiterhin noch zu einem versuchten Einbruch in eine Gartenhütte an der Hannoverschen Straße und einem Diebstahl aus einem nicht verschlossenen Schuppen im Sandershäuser Weg. Genaue Angaben zum Diebesgut und zur Höhe des entstandenen Schadens liegen zurzeit noch nicht vor.

Ob es einen Tatzusammenhang zwischen den Vorfällen gibt, wird derzeit von den Ermittlern überprüft.

Hinweise über verdächtige Beobachtungen, insbesondere zu Personen oder Fahrzeugen, nimmt die Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541/951-0 entgegen.

