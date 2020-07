Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (251/2020) Hochwertige Pedelecs aus Garage gestohlen

Göttingen (ots)

Göttingen, Görlitzer Straße Nacht zu Montag, 13. Juli 2020

GÖTTINGEN (jk) - Zwei hochwertige Pedelecs der Marken "Winora" und "Conway" haben Unbekannte in der Nacht zum Montag (13.07.20) vom Grundstück eines Wohnhauses in der Görlitzer Straße gestohlen. Der Gesamtwert der beiden Elektroräder wird auf rund 4.600 Euro geschätzt. Die Diebe hatten zuvor den Maschendrahtzaun des Hauses durchtrennt und sich so Zutritt verschafft. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell